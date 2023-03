Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica, realizat de Asociatia CFA Romania, s-a majorat cu 9,9 puncte, in luna februarie a acestui an, pana la valoarea de 53,2 puncte, iar anticipatiile pentru cursul de schimb releva o depreciere a leului fata de euro, cu o valoare de peste 5 lei,

- “Pe fondul stirilor pozitive priving reducerea pretului gazului metan care a condus la reducerea ratelor de inflatie peste asteptarile pietei, si revizuirea in sens crescator a proiectiilor de crestere economica atat in economiile dezvoltate cat si in tarile emergente, indicatorii de incredere au inregistrat…

- Utilizatorii romani de Revolut au stabilit anul trecut un nou record privind numarul de tranzacții pentru achiziția de bunuri și servicii, respectiv 203 milioane, cu 90% mai multe decat in 2021. Recordul a fost permis de faptul ca baza de clienți a crescut cu 67% anul trecut și a ajuns la 2,5 milioane…

- Valoarea medie a anticipatiilor membrilor asociatiei CFA Romania pentru orizontul de 6 luni este de 5,0080 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0636 lei pentru un euro.

- Rezultatele unui sondaj realizat de CFA Romania la finalul anului trecut arata ca profesionistii din domeniul investitiilor estimeaza o usoara crestere a PIB, dar si o majorare a datoriei publice. „Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipatiilor a scazut la…

- Deficitul bugetar al țarii se va adanci și mai mult dupa ce UE a decis ca Romania sa garanteze cu 60 de milioane de euro imprumutul pentru Ucraina. Suma va fi trecuta la datoria publica și va fi executata in momentul in care Ucraina nu iși va plati ratele, fapt care a fost deja anticipat […] The post…