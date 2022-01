Stiri pe aceeasi tema

- Analistii CFA Romania estimeaza un deficit bugetar de 7% din PIB in 2021 si de 5,7% in 2022, o rata a inflatiei de 6,06% pentru orizontul de 12 luni si o datorie publica in urcare la 52,5% din PIB.

- Analistii CFA Romania anticipeaza un deficit bugetar de 7,3% din PIB in 2021 si o rata a inflatiei de 5,8% pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei. Valoarea medie a anticipatiilor pentru deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021 este 7,3%. Valoarea…

- „In contextul creșterii substanțiale a ratei inflației, anticipațiile inflaționiste pentru un orizont de 12 luni s-au majorat. In concordanța cu aceste evoluții, au crescut și anticipațiile de majorare a ratelor de dobanda de piața monetara, acestea indicand anticipații de majorare a ratei de dobanda…

- “E-Distributie Dobrogea, operator de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, incepe saptamana aceasta lucrarile de relocare a retelelor de medie tensiune din zona Smardan – Macin pentru a permite realizarea unui drum national proiectat pentru accesul la noul pod suspendat peste Dunare…