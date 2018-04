Stiri pe aceeasi tema

- Fotografii cu oameni si locuri din Romania, dar si din lume, sunt expuse in cinci puncte din Constanta, intr-un festival artistic ce se desfasoara simultan in Portugalia, Brazilia si Romania.

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ierarhia are putine schimbari in partea sa superioara, dupa ce multe jucatoare au participat saptamana trecuta la intalnirile din Cupa Federatiei. In Top…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova s-a calificat duminica, in deplasare, in sferturile de finala ale Cupei EHF, dupa ce a invins formatia daneza Randers HK, scor 29-25 (17-14), in ultimul meci din grupa A a competitiei. Romania va avea astfel doua echipe in sferturile Cupei EHF: SCM Craiova si…

- ,,Intr-un an de zile, Romania nici macar nu a stat pe loc, in anumite domenii de activitate a facut un regres substantial”, este concluzia presedintelui organizatiei judetene a Partidului National Liberal, deputatul Cristinel Romanescu, care, alaturi de prim-vicepresedintii Erland Cocei si Ionut Iuga,…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- "Eu facut Institutul Politehnic Bucuresti, ingineri zi. Domnul profesor a facut Facultatea de Electronica. Nu oricine putea sa faca Facultatea de Electronica in acea perioada. Deci, este o facultate care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult in a organiza lucruri.…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa ...

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…