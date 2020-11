Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Statele Unite ale Americii cer spijinul procurorilor DIICOT din Romania pentru investigarea unui dosar in care sunt cercetate mai multe persoane mebre așe unei grupari infracționale specializata in trafic transfrontalier de droguri. Cantitați insemnate de cocaina si metamfetamina din…

- Maia Sandu a invins sistemul incremenit și propaganda comunista din Republica Moldova și a devenit președinte al Republicii Moldova. Are 48 de ani și este prima femeie care ocupa o asemenea funcție nu numai in Republica Moldova, ci in intreaga Europa de Est. Victoria ei este victoria mișcarii…

- Fostul premier, revenit recent in propriul partid – PLDM, incearca periodic sa-și atribuie rolul lui Traian Basescu in Romania, cel de mare sfatuitor al dreptei pro-europene și generator de idei. © Sputnik / Miroslav RotariVideo - Producatorii de cartofi, gata sa protesteze in CapitalaIn…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) organizeaza un miting de protest impotriva firmei de asigurari EUROINS, pe 18 noiembrie, intre orele 10.00 – 13.00. La protest vor participa 3000 de persoane și 1000 de autovehicule, impotriva "practicilor abuzive…

- Dobanzile bancare ar putea deveni mai mici, in scurt timp, ca masura de sprijinire a economiei naționale in perioada de criza. Anunțul a fost facut de Florin Cițu, ministrul de Finanțe, care nu a oferit insa și un orizont de timp. Una din masurile ce ar trebui luate, in aceasta perioada de criza, vizeaza…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 17,6% in august, la 884.394 unitati, in timp ce Romania si Estonia au raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru statele…