Indicatoare de trasee turistice din Maramureș, vandalizate „Oare cine sa fie așa de deranjat de indicatoarele de pe traseele turistice? Asemenea specimene nu au ce cauta pe munte, arata doar lipsa de respect fața de cei care au lucrat pentru ele, și mai important fața de oamenii care s-ar putea rataci pe munte”, spun cei de la Discover Cavnic. Indicatorul e pus […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua puncte noi de ambulanța in Maramureș, la Ariniș, pentru locuitorii din Țara Codrului și la Poienile de Sub Munte, pentru cei de pe Valea Ruscovei. „Cele doua substații vor fi operaționale dupa 1 mai, in prezent desfașurandu-se procesul de selectare a personalului. Fiecare unitate de ambulanța va…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au executat 99 de misiuni, in ultimele 24 de ore, pe raza județului Maramureș. Cele 312 efective angrenate au procedat la fluidizarea circulației rutiere…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Sacalașeni (DJ 182B) – str. Fabricii ● Baia Mare – Copalnic (DN 18B) ● Sighet – Remeți (DN 19) ● Suciu de Sus (DJ 171) ● Șomcuta – Buciumi ● Sacel (DN 17C), Sacel – Stramtura (DJ 186), Șieu (DJ […] Source

- Vremea a fost calda luni, 2 martie, in Maramures. Cerul a fost temporar noros ziua, cand pe arii extinse au cazut ploi și cu caracter de aversa, apoi a devenit variabil. In zona montana inalta a nins. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 18.2 l/mp, la Cavnic. Vantul a suflat slab la moderat,…

- ANM a emis un avertisment de Cod galben, valabil pana la ora 14,00, in Maramures. In zona de munte de peste cota 1800 m se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala ce vor atinge 90…100 km/h. Fenomene asociate: transport de zapada. Source

- Meteorologii au emis cod galben de vreme rea incepand de duminica 23 februarie. Astfel, pentru intervalul 23 februarie ora 6.00-23 februarie ora 18.00 se anunța intensificari ale vantului la munte, iar la altitudini peste 1500 de metri rafalele vor atinge 80-90km. In a doua parte a zilei in Carpații…

- ANM a emis un COD GALBEN valabil in intervalul 10 februarie, ora 14:00 – 11 februarie, ora 20:00. Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș; ninsori viscolite in zona montana inalta. In intervalul menționat, la munte,vantul va…