- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 2 mondial, a declarat dupa debutul sau la Acapulco (6-3, 6-2 cu Pablo Andujar), ca obiectivul sau nu este sa redevina lider mondial ATP, ci sa joace la un nivel inalt cat mai mult si sa-si prelungeasca cariera la maximum, relateaza ERFE. Nadal, 33 ani,…

- Novak Djokovic (1 ATP), care va juca in aceasta saptamana la Dubai, a dezvaluit in cadrul unui interviu ca exista un grup pe Whatsapp din care mai fac parte Rafael Nadal (2 ATP) și Roger Federer (3 ATP). „Sunt perioade in care suntem toți activi pe grup și unele in care nu prea, dar in perioadele active…

- Problemele fizice ale Biancai Andreescu par fara sfârșit, campioana de la US Open fiind nevoita sa declare înca un forfait.Bianca a suferit o accidentare la genunchi la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, din luna octombrie a lui 2019, iar de la partida disputata împotriva Karolinei…

- Jucatoarea belgiana de tenis Kim Clijsters a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 6-2, 7-6 (8/6), in fata lui Garbine Muguruza (Spania, 16 WTA, favorita nr. 9). Kim Clijsters (36…

- Kim Clijsters a castigat US Open in 2005 si s-a retras prima data in 2007, pentru a-si intemeia o familie. A revenit pe teren in 2009 si a mai castigat trei grand slam-uri, de doua ori la US Open si o data Australian Open, inainte de a se retrage din nou, in 2012. In cariera ei, belgianca a castigat…

- Simona si-a aflat traseul la Dubai, acolo unde, daca va avansa pana in semifinale, poate juca fie cu Kim Clijsters, pe care a admirat-o cand era o pustoaica, fie cu Garbine Muguruza, in fata careia a cedat la Australian Open 2020.

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu isi va apara titlul cucerit anul trecut la turneul de la Indian Wells (9-22 martie), au anuntat organizatorii competitiei din Statele Unite, la care va fi prezenta si romanca Simona Halep. Austriacul Dominic Thiem, detinatorul titlului la masculin, si-a…

- Serbia a castigat ATP Cup, invingand duminica Spania cu 2-1 in finala acestei competitii de tenis pe echipe care a avut loc in Australia. Foto: (c) Ciro De Luca / REUTERS Punctul victoriei Serbiei a fost adus in meciul de dublu de Novak Djokovic si Viktor Troicki, care s-au impus in fata lui Pablo…