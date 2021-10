Stiri pe aceeasi tema

- ​Sorana Cirstea (40 WTA, cap de serie 32) s-a calificat vineri in turul trei la turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe japoneza Misaki Doi, (109 WTA), scor 6-2, 6-3.

- Simona Halep, locul 17 WTA si cap de serie numarul 11, Sorana Cirstea, locul 40 WTA si cap de serie numarul 32, si Irina Begu, locul 61 WTA, vor evolua, vineri, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells.

- Elena-Gabriela Ruse, locul 92 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, Ea a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 6-2, pe olandeza Lesley Pattinama Kerkhove, numarul 153 mondial si favorita 17, dupa un meci care a durat o…

- Sorana Cîrstea, locul 40 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la turneul de categorie "WTA 250" de la Portoroz (Slovenia).Cîrstea a trecut în runda inaugurala de britanica Heather Watson (59 WTA), scor 6-1, 6-3. Meciul a durat 62 de minute.În turul…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Targoviște a invins-o, marti, in runda inaugurala pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA si cap de serie numarul 29), cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0.…

