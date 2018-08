India/inundaţii: peste un milion de sinistraţi în centrele din statul Kerala Peste un milion de persoane sunt gazduite in centrele de sinistrati din Kerala, au anuntat marti responsabili din acest stat din sudul Indiei, lovit de un violent muson, soldat cu peste 410 de morti, informeaza AFP.



Scaderea treptata a apelor, in urma diminuarii precipitatiilor, a dezvaluit distrugerile provocate de intemperii in aceasta regiune luxurianta, populara printre turisti in sezonul uscat.



"Numarul persoanelor din taberele umanitare ajuns la 1.028.000", repartizate in peste 3.000 de centre, a declarat pentru AFP Subhash T. V., purtatorul de cuvant al administratiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

