Zeci de credinciosi hindusi au baut urina de vaca in timpul unei petreceri organizate sambata la New Delhi, crezand ca aceasta bautura ii va proteja de infectarea cu noul coronavirus, informeaza AFP. Purtand haine de culoarea sofranului, membrii si sustinatorii grupului All India Hindu Mahasabha au participat la un ritual in cadrul caruia au cantat imnuri si au baut urina de vaca din cupe de lut. Numerosi hindusi considera vacile animale sacre si au raspandit in ultimii ani teorii potrivit carora urina acestui animal rumegator are virtuti terapeutice. "Orice persoana care bea urina de vaca va…