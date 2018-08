Stiri pe aceeasi tema

- India va trimite in spatiu o misiune cu echipaj uman in 2022, a anuntat miercuri prim-ministrul indian Narendra Modi intr-un discurs adresat natiunii, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. "India va trimite un barbat sau o femeie in spatiu in 2022 si inainte de aceasta daca este posibil",…

- Prim-Ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat astazi ca India va lansa prima sa misiune in spațiu in care la bordul navei spațiale se va afla un echipaj uman. India ar fi a patra țara din lume care sa cucereasca spațiul cu un echipaj la bord, dupa SUA, Rusia și China, scrie agenția de presa Reuters.

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri o noua runda de sanctiuni vizand Rusia, provocand prabusirea rublei la minimul ultimilor doi ani si declansand o vanzare de valuta extinsa, pe fondul temerilor ca Rusia ramane blocata intr-o spirala a sanctiunilor care nu se mai termina. Un…

- Reacția UE, dupa ce Donald Trump a considerat-o „dușmanul SUA”, nu a intarziat sa apara. Astfel, europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ”inamici” de catre Donald Trump. In schimb, i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in…

- Numarul total al leoparzilor de Amur care traiesc in prezent in salbaticie, in China si Rusia, este de doar 84 de exemplare, estimeaza oamenii de stiinta din cadrul unei echipe internationale, citati de UPI. Acesti leoparzi traiesc in regiunea Primorie din sudul Rusiei si in provincia Jilin din China,…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a cerut sambata Uniunii Europene masuri concrete si un calendar clar, la o zi dupa reuniunea de la Viena a ministrilor de externe din tarile semnatare care incearca sa mentina acordul nuclear din 2015, informeaza DPA. "Europenii isi arata intotdeauna bunavointa,…

- Airbus Helicopters ar putea inchide uzina din Ghimbav sau sa mute linia de asamblare de elicoptere in alta țara. Motivul: lipsa unei comenzi ferme din partea Armatei romane. Informațiile au fost dezvaluite de presa franceza, in condițiile incare ministrul roman al Apararii efectueaza luni o vitiza in…

- Un barbat in varsta de 52 de ani, originar din Nisporeni, a fost condamnat la opt ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat pentru trafic de persoane. Termenul va fi executat intr-un penitenciar de tip inchis.