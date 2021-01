India va organiza un examen naţional având ca temă ''ştiinţa vacii'' India va organiza luna viitoare, in premiera, un examen online voluntar la nivel national avand ca tema "stiinta vacii", un demers menit sa promoveze si sa protejeze animalul considerat sacru de majoritatea hindusa din tara, relateaza vineri DPA.



Programa anuntata pentru examen a declansat insa o serie de controverse, unele relatari din media atragand atentia asupra unor pasaje care contin afirmatii fara caracter stiintific, precum cea conform careia laptele de vaca ar contine urme de aur, sau ca seismele se produc din cauza sacrificarii vacilor.



