India va lansa în septembrie o misiune spaţială care va studia Soarele Primul observator al Indiei care va fi plasat in spatiu cu scopul de a studia Soarele va fi lansat pe 2 septembrie, a anuntat agentia spatiala a acestei tari, informeaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Anuntul, facut prin intermediul unui mesaj publicat pe reteaua de socializare X (cunoscuta pana de curand sub numele de Twitter), intervine la doar cateva zile dupa ce India a devenit prima tara din lume care a plasat cu succes un vehicul spatial la polul sudic al Lunii, o regiune pana acum neexplorata. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- India va lansa pe 2 septembrie o noua misiune spațiala ambițioasa, una care iși propune sa studieze diverse elemente componente ale Soarelui. Misiunea Aditya-L1 are ca ținta un punct situat la 1,5 milioane km de Terra, iar calatoria va dura aproape patru luni.

- Primul observator al Indiei care va fi plasat in spatiu cu scopul de a studia Soarele va fi lansat pe 2 septembrie, a anuntat luni agentia spatiala a acestei tari, informeaza Reuters.Anuntul, facut prin intermediul unui mesaj publicat pe reteaua de socializare X (cunoscuta pana de curand sub numele…

- Sonda spațiala Chandrayaan-3 din India aselenizeaza, la polul sud, al satelitului Terrei, acolo unde nu mai aselenizase nici o alta misiune pana acum. O nava spațiala indiana a aselenizat miercuri, intr-o misiune considerata cruciala pentru explorarea lunii și pentru statutul Indiei ca putere spațiala,…

- Un vehicul lansat in spațiu cu ajutorul unei rachete indiene va incerca sa ajunga pe Luna miercuri, la cateva zile dupa ce o nava cotrolata de ruși s-a prabușit, incercand sa faca o aselenizare in aceeași zona.Anunțul Agenției spațiale a Indiei (ISRO) a fost transmis pe rețelele de socializare la…

- Autoritațile americane au inapoiat Indiei 105 obiecte de anticariat exportate ilegal din aceasta țara, dintre care cele mai vechi dateaza din secolul al II-lea d.Hr. Anunțul a fost facut marți de ambasadorul republicii sud-asiatice in SUA, Taranjit Singh Sandhu, relateaza Noi.md citind tass.ru.. {{691600}}"105…

- Ploi musonice in India: O persoana si-a pierdut viata, in Mumbai, dupa ce un copac a cazut peste ea in timpul unei ploi torențiale. O persoana si-a pierdut viata, miercuri, in capitala financiara a Indiei, Mumbai, dupa ce un copac a cazut peste ea in timpul unei ploi torentiale, au anuntat autoritatile,…

- Șefa statului Maia Sandu a transmis condoleanțe tuturor cetațenilor indieni dupa teribillul accident feroviar petrecut in nord-estul Indiei, care a curmat viața a peste 300 de oameni. „Gandurile noastre sunt la victime și la familiile lor in aceasta perioada dificila”, se arata in mesajul președintei…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis condoleante autoritatilor si poporului Indiei in urma tragicului accident feroviar in care au murit peste 260 de oameni si 900 de persoane au fost ranite, informeaza Agerpres.Președintele a transmis "profunde condoleante autoritatilor si poporului Indiei in…