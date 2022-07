India va depăşi China la populaţie în 2023 India urmeaza sa devina cea mai populata tara din lume anul viitor, depasind China cu cei 1,4 miliarde de locuitori: "Pina in luna noiembrie al acestui an, planeta va gazdui 8 miliarde de oameni. Dar cresterea populatiei nu este la fel de rapida ca inainte. Acum este la cel mai lent ritm din 1950 si va atinge virful in jurul anilor 2080, la aproximativ 10,4 miliarde, desi unii demografi cred ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

