India va avea prima echipă SWAT formată doar din femei Prima echipa SWAT formata doar din femei a Indiei a fost pusa in funcție pe strazile din New Delhi in aceasta saptamana cu ocazia sarbatorii a 71 de ani de la independența statului. Echipa SWAT va face parte din forța de poliție a orașului și va fi responsabila cu acordarea de suport in timpul crizelor cu luare de ostatici, a atacurilor teroriste și a altor amenințari din capitala Indiei, conform cnn.com . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

