Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE BAC 2020 BUCURESTI. In Bucuresti 39 de elevi au reusit sa obtina media 10. REZULTATE BAC 2020 BUCURESTI. In urma cu o saptamana, absolventii de liceu au sustinut probele scrise ale examenului de BAC 2020. Un numar de 134.831 de candidati au fost prezenti la proba la Limba si literatura,…

- La etapa speciala a examenului de Evaluare Naționala s-au inscris 216 absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care unul din Bistrița-Nasaud, conform situației centralizate de Ministerul Educației și Cercetarii. In județul Bistrița-Nasaud o eleva va susține examenul care incepe luni, 29 iunie, cu proba…

- REZULTATE BACALAUREAT 2020 EDU.RO. Anonimizarea rezultatelor, o premiera in istoria examenelor din Romania, a fost introdusa chiar in timpul probelor de Evaluare Naționala, ca urmare a unei solicitari din partea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precizeaza…

- Situația statistica generala arata ca dintre cei 160.468 candidați prezenți, 135.101 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adica 76.10%. Dintre aceștia, 839 de candidați au incheiat examenul cu media generala 10 (zece). Rata de participare a fost de 93.00 %: 160.468 candidați…

- Primele rezultate la Evaluarea Naționala 2020 vor fi publicate luni, 22 iunie, pe edu.ro și la avizierele școlilor. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații. Rezultatele finale la Evaluarea Naționala vor fi afișate pe 27 iunie. Potrivit calendarului Evaluarii Naționale 2020,…

- Peste 9.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a au susținut proba scrisa de Limba și literatura materna din cadrul Evaluarii Naționale (sesiunea 2-27 iunie 2020) Astazi, 18 iunie, absolvenții clasei a VIII-a, care au studiat intr-o limba a minoritaților naționale, au susținut proba scrisa la…

- Lung e drumul de la vorbe pana la fapte cand vine vorba de președintele Romaniei și laudele sale. Pe 25 aprilie, Klaus Iohannis ne informa ca a purtat o convorbire telefonica cu liderul american in contextul pandemiei de coronavirus, moment in care, potrivit Cotroceniului, „Președintele Donald Trump…

- Primariile ar beneficia de gratuitate la montarea de camere de supraveghere pe stalpii din localitate Prevederea vine pentru a scuti autoritatile de taxe in plus la implementarea proiectelorUn proiect de lege, adoptat deja de Senat, si aflat, in prezent, la Camera Deputatilor, cu avize favorabile de…