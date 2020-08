Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Liban a stabilit vineri la 149 numarul de morti ca urmare a exploziei uriase de marti care a afectat portul Beirut si care a facut si peste 5.000 de raniti, informeaza Agerpres.Deocamdata nu au fost furnizate informatii clare despre numarul disparutilor, care era estimat in…

- Premierul libanez Hassan Diab a cerut marti ”tarilor prietene” sa ajute Libanul, dupa exploziile puternice care au zguduit portul din Beirut si care s-au soldat, potrivit unui nou bilant, cu cel putin 50 de morti si 2.750 de raniti, relateaza AFP. Numeroase imagini care suprind o explozie și pagubele…

- Un numar de 22 de persoane si-au pierdut viata si 21 au fost ranite, dintre care sapte sunt in stare grava, intr-o coliziune dintre un microbuz si un camion in sudul Mali, a anuntat marti Ministerul Transporturilor, relateaza AFP.Accidentul a avut loc in jurul orei 09:00 (GMT si local) pe…

- Cel putin trei persoane au murit, una a fost ranita si sapte sunt date disparute in urma unei ruperi de nori care a afectat, duminica noapte, doua sate din statul deluros Uttarakhand, in nordul Indiei, a confirmat luni pentru agentia Xinhua un reprezentant al autoritatilor locale. Printre…

- Circa patru milioane de persoane din nord-estul Indiei si din Nepal au fost stramutate in urma inundatiilor puternice aduse de ploile musonice, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Bilanțul deceselor de apropie de 200.

- Bilantul seismului care s-a produs marti in Mexic a crescut la zece morti, a anuntat miercuri guvernul mexican, relateaza AFP.Seismul, cu magnitudinea 7,5 pe scara Richter, conform Serviciului Seismologic National din Mexic, a avut epicentrul localizat in statul Oaxaca, in sudul tarii, potrivit Agerpres.Una…

- Bilantul epidemiei de coronavirus in India a ajuns la 2.000 de morti pe zi, totalul fiind de 11.903 de decese, conform noilor date oficiale facut publice miercuri, relateaza AFP.Cresterea este determinata in special de revizuirea cifrelor la Mumbai, cel mai afectat oras, care a adaugat 832…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 32.486 de morti in Italia, cu 156 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate a depasit 228.000.Serviciul italian de Protectie Civila a comunicat, joi seara, ca bilantul epidemic este de 32.486 de morti, iar…