Autoritatile indiene au raportat luni peste 300.000 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, pentru a 12-a zi consecutiva, ridicand numarul total al infectarilor la aproape 20 de milioane, in timp ce bilantul deceselor asociate maladiei COVID-19 a crescut cu alte 3.417 de victime, informeaza Reuters, conform AGERPRES. Inregistrand 368.147 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total al infectarilor din India a ajuns la 19,93 de milioane, iar bilantul victimelor este de 218.959, potrivit datelor comunicate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara.

Expertii medicali…