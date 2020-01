India - Traficul aerian şi feroviar din New Delhi, perturbat de ceaţa densă Peste 30 de zboruri, atat curse interne cat si internationale, au avut intarzieri, miercuri dimineata, pe Aeroportul International Indira Gandhi din New Delhi, din cauza unui strat dens de ceata care a invaluit regiunile din zona capitalei indiene. 22 de curse feroviare au suferit de asemenea intarzieri in Delhi din cauza vizibilitatii reduse, informeaza Xinhua. Vizibilitatea a fost redusa la mai putin din 50 de metri in unele zone, navetistii matinali fiind nevoiti sa aprinda avariile in timpul deplasarii pe drumurile publice. Ceata densa a afectat cursele aeriene si in zona altor aeroporturi.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

