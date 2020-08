India stabileşte noi recorduri de infectare cu COVID-19, dar guvernul continuă măsurile de relaxare India se pregateste sa intre intr-o noua faza de relaxare a restrictiilor la inceputul lunii septembrie. Noile masuri au fost adoptat in ciuda unei cresteri gigantice a numarului de infectari cu COVID-19. O tara cu o populatie de aproximativ 1,3 miliarde de persoane, India a raportat mai mult de 75,000 de infectari pentru cinci zile consecutive, fiind statul cu cea mai rapida crestere a numarului de cazuri din lume. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

