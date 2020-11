Stiri pe aceeasi tema

- Va propunem cele mai amuzante glume politice . Politicienii au reprezentat dintotdeauna o sursa inepuizabila de bancuri pentru creatorii de umor. Aceștia au fost taxați cu sarcasc și ironie de oameni pentru greșelile sau obiceiurile lor și din acest motiv, sunt subiectul multor glume și bancuri. Iata…

- Autoritațile suedeze au anunțat luni interzicerea evenimentelor publice cu mai mult de opt persoane, in cadrul unei conferințe de presa in care membrii guvernului au indemnat populația sa faca ”lucrul corect”, informeaza Hotnews, care citeaza The Local. Noua regula a fost inclusa in Legea privind Ordinea…

- Prim-ministrul indian Narendra Modi a obținut victoria la primele alegeri de stat majore din țara care au avut loc in timpul pandemiei. Rezultatele Comisiei Electorale din India arata ca Partidul naționalist hindus Bharatiya Janata (BJP) al lui Modi și partenerii coaliției sale au revenit la putere…

- Telemunca a devenit obligatorie, acolo unde este posibila. Guvernul a modificat legea 55/2020, care pe perioada starii de alerta spunea ca angajatul poate munci de la domiciliu doar daca este de acord. Executivul a modificat legea respectiva astfel încât…

- Poliția din India a confirmat ca a arestat doi barbați care i-au vandut unui doctor indian o „lampa a lui Aladin” pentru 93.000 de dolari, relateaza Business Insider . Dr. Laeek Khan s-a adresat poliției din Meerut, statul Uttar Pradesh , in 25 octombrie dupa ce și-a dat seama ca lampa pe care a cumparat-o…

- Șeful poliției locale a marturisit, intr-o postare pe Twitter, ca incidentul a avut loc pe 14 septembrie. Initial, tanara agresata a fost internata la un spital din Uttar Pradesh, ulterior fiind transferata la New Delhi din cauza faptului ca starea sa de sanatate se inrautatise semnificativ. Patru…

- Peste jumatate din arestarile efectuate în acest an în cel mai populat stat indian au fost efectuate sub o lege dura a securitații naționale folosita pentru a reține persoane suspectate ca au sacrificat vaci, relateaza Reuter și Indian Express.Autoritațile din Uttar Pradesh, un stat…

