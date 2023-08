Stiri pe aceeasi tema

- Este din nou haos in trafic in timp ce ploaia a lovit crunt India și dat pest cap mai multe sectoare din capitala țarii și de langa aceasta, potrivit Reuters. Locuitorilor le-a fost greu sa faca naveta pe drumurile puternic imbinate cu apa, deoarece ploile abundente s-au revarsat in capitala Indiei…

- 16 persoane au murit in urma unei alunecari de teren care s-a produs in India. Operațiunile de salvare au fost intrerupte joi, pe parcursul nopții. Autoritațile se tem ca bilanțul deceselor ar putea crește foarte mult deoarece numeroși localnici nu au fost gasiți, potrivit Reuters.Alunecarea de teren…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de titei de 1,177 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 47.300 tep mai mica (-3,9%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…

- Papa Francisc a acordat vineri o audienta sotiei si familiei lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care se afla in prezent intr-o inchisoare din Regatul Unit si se opune extradarii sale in Statele Unite, informeaza Reuters. „Sfantul Parinte i-a primit in audienta pe doamna Stella Assange si pe membri…

- Livrarile de petrol rusesc in India au atins nivelul record de aproximativ 1,95 milioane de barili pe zi (bpd) in luna mai, in timp ce importurile din Irak si Arabia Saudita au scazut, arata datele publicate de surse din industrie, analizate de Reuters, informeaza Agerpres.India, al treilea mare…

- Livrarile de petrol rusesc in India au atins nivelul record de aproximativ 1,95 milioane de barili pe zi (bpd) in luna mai, in timp ce importurile din Irak si Arabia Saudita au scazut, arata datele publicate de surse din industrie, analizate de Reuters.

- Autoritațile din Olanda vor interzice navelor care polueaza sa intre pe apele interioare ale țarii.Interdicția va intra in vigoare anul viitor, in iulie, a anunțat saptamana aceasta ministrul Infrastructurii și Gospodaririi Apelor, Mark Harber, potrivit Reuters. CITESTE SI Teroare intr-un district…

- Autoritațile din Iran și Rusia au semnat un acord pentru realizarea unei cai ferate care va face parte dintr-un uriaș coridor de transport. Coridorul are porțiuni pe mare și pe uscat și iși propune sa rivalizeze cu ruta care trece prin Canalul Suez, potrivit Reuters, relateaza Mediafax.Președintele…