- Presedintele american Joe Biden pleaca astazi, 23 martie, spre Bruxelles, unde va discuta cu liderii europeni despre invazia Rusiei in Ucraina și vor fi anunțate noi sanctiuni impotriva Moscovei, au declarat surse citate de Reuters.

- Deși a cerut incetarea imediata a violentelor din Ucraina dupa invazia rusa, India continua sa ramana partenerul economic al Rusiei. Parteneriat care nu este vazut cu ochii buni de presedintele american, Joe Biden. Inițial, atat China, cat și India au refuzat sa condamne in mod categoric invazia brutala…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va avea, vineri, o conversatie cu omologul sau din China, Xi Jinping, despre competitia intre cele doua tari si despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, anunta Casa Alba.

- Razboiul din Ucraina dureaza deja de mai bine de doua saptamani. Este a 22-a zi a invaziei rusești din Ucraina, iar din orașul port Mariupol de la sud, țintit fara incetare de bombardamentele rusești in ultimele doua saptamani, este estimat ca peste 30.000 de oameni au fugit deja. Mariupol se confrunta…

- In aceste zile, de ințeles, in lumea libera se prezinta tot felul de „scenarii” indraznețe cu privire la ce o sa se intample in Rusia. „Rușii vor ieși in strada”, „il vor da jos pe Putin”, „cei din cercul lui ințeleg nebunia și-l vor inlatura”.Asta pentru ca suntem afectați de ceea ce ne apare in mod…

- Șeful Statului Major din Belarus ar fi demisionat. In scrisoarea atribuita lui Viktor Gulevich, șeful Statului Major anunța ca renunța la funcție și ca, din cauza refuzului masiv al personalului militar de a lua parte la acțiunile militare, Forțele Armate din Belarus nu au capacitatea de a completa…

- Numarul 2 al NATO, Mircea Geoana, a fost intrebat sambata, la Digi24, despre un articol publicat de revista germana Der Spiegel, care ar fi aflat ca Rusia va invada Ucraina miercuri, 16 februarie. Casa Alba avertizase vineri ca un atac al Rusiei in Ucraina este posibil in cateva zile, chiar inainte…