India a raportat duminica 30.773 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, ajungand la un total de 33,4 milioane de la inceputul pandemiei, in contextul in care in ultima perioada autoritatile si-au propus sa redeschida tara pentru turismului international, transmite Reuters. Numarul deceselor a crescut cu 309 pana la un total de 444.838 de decese de la inceputul pandemiei, conform datelor oferite publicitatii de Ministerul Sanatatii.

