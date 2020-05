Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de carbon ale Indiei au scazut pentru prima oara in ultimele patru decade, partial din cauza masurilor draconice de inchidere si izolare impuse in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit concluziilor unei noi analize publicate marti, transmite DPA potrivit Agerpres. Cererea mai…

- In ultimele 24 de ore, Noua Zeelanda nu a inregistrat niciun caz nou de COVID-19. Este o premiera dupa 11 martie, au anuntat luni autoritatile sanitare din aceasta tara. Ashley Bloomfield, Directorul-General pentru Sanatate din Noua Zeelanda, a declarat luni ca este un motiv de sarbatoare faptul ca…

- India a prelungit vineri masurile de izolare cu inca doua saptamani, incepand de la 4 mai, in cadrul strategiei de lupta impotriva noului coronavirus, anuntand in acelasi timp si reducerea anumitor restrictii, transmite AFP.In virtutea "progreselor semnificative privind situatia legata de…

- Ungaria prelungeste cu o saptamana, incepand de sambata, masurile de izolare impuse la nivel national pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite MTI.

- Autoritatile din Grecia au anuntat sambata prelungirea cu trei saptamani, pana la 27 aprilie, a masurilor de izolare in vigoare in tara, relateaza AFP. ”Ne asteapta saptamani dificile. Daca relaxam eforturile, virusul ne va distruge” , a declarat Nikos Hardalias, ministrul adjunct pentru Protectie civila.…

- Dupa ce Spania a decis sa prelungeasca starea de urgența, autoritatile din Grecia au anuntat sambata prelungirea cu trei saptamani, pana la 27 aprilie, a masurilor de izolare in vigoare in tara, relateaza AFP, scrie Agerpres. ''Ne asteapta saptamani dificile. Daca relaxam eforturile, virusul ne va…

- Olanda a prelungit marti cel putin pana la 28 aprilie masurile de inchidere a scolilor, restaurantelor si barurilor in cadrul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, noteaza AFP preluat de agerpres. Pana in prezent, pandemia a facut 1.039 de morti in tara, pentru cele peste 13.000 de persoane detectate…

- Masurile de izolare impuse pentru 60 de milioane de italieni de aproape trei saptamani vor fi ''prelungite cel putin pana la Paste'', a anuntat luni seara ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP.''In cursul reuniunii Comitetului stiintific si tehnic din aceasta dimineata,…