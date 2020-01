Stiri pe aceeasi tema

- India are capacitatea militara de a invinge Pakistanul in doar zece zile in cazul unui nou conflict armat intre cele doua tari rivale din Asia de Sud, a afirmat premierul indian Narendra Modi, citat miercuri de France Presse. Cele doua puteri nucleare s-au confruntat in trei razboaie de…

- India se indreapta spre o dictatura, a avertizat miercuri prim-ministrul pakistanez Imran Khan, citat de DPA. Guvernul indian al lui Narendra Modi aminteste de evolutia Germaniei intre 1933 si 1945 de la o democratie liberala la un stat fascist, a declarat Khan, in marginea Forumului Economic Mondial…

- Prim-ministrul Ludovic Orban efectueaza, pana joi, o vizita de lucru la Bruxelles, prima de la preluarea mandatului. Seful Executivului are programate intalniri cu oficiali europeni si ai NATO, joi, urmand sa sustina o conferinta de presa cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. In prima…

- Fostul candidat PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, spune ca il susține pe Nicușor Dan in cursa pentru primaria Bucureștiului la alegerile locale din acest an.„Pe Nicusor Dan. Trebuie luat in vedere daca nu se revine la alegerea primarilor in doua tururi. Premierul si presedintele…

- Grecia doreste sa participe la conferinta internationala sub egida ONU dedicata Libiei, prevazuta sa se desfasoare in luna ianuarie, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis intr-un interviu publicat duminica, in contextul cresterii tensiunilor pe dosarul libian intre Atena si Ankara, transmite AFP.…

- Premierul indian Narendra Modi a incercat duminica sa-i linisteasca pe musulmanii din tara, in fata preocuparilor privind noua lege a cetateniei, care a dus la manifestatii violente soldate cu cel putin 25 de morti si a pus presiune asupra guvernului sau nationalist hindus, relateaza AFP si dpa,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca mandatul Executivului sau este unul limitat, de un an, subliniind insa ca trebuie luate urgent anumite masuri. „Acest...

- Angela Merkel a sosit joi seara pentru o vizita cu caracter economic intr-un New Delhi "in stare de urgenta sanitara" din cauza unui varf de poluare atmosferica alimentata inclusiv de arderile de vegetatie uscata din agricultura.Germania se va angaja cu un miliard de euro in proiecte de…