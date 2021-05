Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din nordul Indiei au anunțat miercuri ca au amplasat o plasa de-a latul Gangelui dupa descoperirea a zeci de cadavre, presupuse victime ale COVID-19, in apele fluviului. Anunțul a fost facut de ministrul pentru resurse hidrologice din statul Bihar (nord-est), Sanjay Kumar, a anuntat miercuri…

- Autoritatile din nordul Indiei au declarat ca au amplasat o plasa de-a latul Gangelui dupa descoperirea a zeci de cadavre, presupuse victime ale COVID-19, in apele fluviului, informeaza Agerpres . Ministrul pentru resurse hidrologice din statul Bihar (nord-est), Sanjay Kumar, a anuntat miercuri pe Twitter…

- Zeci de cadavre au fost aduse la mal de apele fluviului Gange in statul Bihar din nordul Indiei. Presa locala scrie ca ar fi vorba de oameni saraci morti din cauza COVID-19 ale caror rude nu aveau bani pentru incinerare. Autoritațile locale cred ca victimele provin din statul vecin Uttar Pradesh.…

- Zeci de corpuri ale unor persoane care ar fi murit din cauza covid-19 au esuat pe malurile Gangelui, in nordul Indiei, anunta luni autoritati locale, relateaza AFP, potrivit news.ro. Pandemia cuprinde in forta partea rurala a tarii, coplesind structurile sanitare, crematoriile si cimitirele.…

- ''In cazul Braziliei, Indiei si Africii de Sud, persoanele venite din aceste locatii vor trebui sa intre automat in carantina, fara posibilitatea vreunei exceptii in urma unui test'', a precizat la o conferinta de presa ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, citat de agenția de presa Agerpres…

- India a atins bilanțul de 200 de mii de decese provocate de coronavirus, scrie BBC pe 29 aprilie. Presiunea pe spitale este enorma, fiind inregistrate cite cel puțin 300 de mii de cazuri de infectari zilnice in ultima saptamina. Miercuri, peste 360 de mii de locuitori ai Indiei au fost confirmați cu…

- Orasul Perth, capitala statului australian Western Australia, precum si regiunea invecinata Peel vor intra intr-un lockdown neprevazut, dupa ce un barbat a fost testat pozitiv pentru COVID-19 la finalul perioadei de carantina pe care a petrecut-o intr-un hotel, informeaza Reuters. Potrivit autoritatilor…

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii…