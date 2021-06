Stiri pe aceeasi tema

- Producatori auto globali, precum Renault-Nissan, Hyundai Motor si Ford Motor, au obtinut acordul autoritatilor indiene sa revina la activitati normale, in cel mai important hub auto din India, in pofida protestelor angajatilor care se tem de Covid-19, transmite Reuters potrivit news.ro. Statul…

- Medicii din India au legat aceste simptome de noua tulpina, insa studiile sunt inca in desfașurare. Date preliminare din Anglia și Scoția, unde varianta indiana a devenit dominanta, arata ca prezinta un risc mai mare de spitalizare. Și autoritațile din Singapore au descoperit ca 95% din cazurile locale…

- Producatorii auto din hub-ul industriei auto Chennai, supranumit ”Detroit-ul” indian, au obtinut sambata permisiunea autoritatilor sa continue productia, in pofida protestelor angajatilor care sa tem sa nu se imbolnaveasca de Covid-19, transmite Reuters. Guvernul regiunii Tamil Nadu a prelungit…

- Lucratorii fabricii auto a Renault-Nissan din statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, vor intra miercuri in greva, deoarece solicitarile lor legate de protectia fata de Covid-19 nu au fost indeplinite, potrivit unei scrisori transmise luni de un sindicat conducerii companiei. Hyundai a anuntat ca va suspenda…

- Statul indian Tamil Nadu a impus o carantina locala pana la data de 31 mai, dar producatorii auto pot sa funcționeze in continuare, in ciuda faptului ca zilnic sunt testați pozitiv 30.000 de oameni in acest stat, scrie Reuters.Angajații Renault-Nissan India au scris o petiție in care sunt denunțate…

- Statele Unite vor trimite Indiei imediat componente pentru producerea de vaccinuri, precum si echipamente medicale, in contextul unei explozii a cazurilor de COVID-19, a anuntat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Biden, transmite AFP. Foto: (c) /Adnan…

- India a depasit, luni, Brazilia la numarul de cazuri de COVID-19, situandu-se pe locul al doilea in lume dupa Statele Unite, informeaza DPA. Luni au fost inregistrate 168.912 cazuri noi, conform datelor Ministerului Sanatatii de la New Delhi, marcand a sasea crestere record intr-o saptamana.…

- Azerbaidjanul va permite fanilor sa asiste la meciurile din cadrul EURO 2020 programate pe Stadionul Olimpic din Baku, accesul in tribune urmand sa fie plafonat la 50% din capacitate, a anuntat Federatia azera de fotbal (AFF), citata de AFP. Selectionata Azerbaidjanului nu s-a calificat…