- Autoritatile indiene au raportat luni peste 300.000 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, pentru a 12-a zi consecutiva, ridicand numarul total al infectarilor la aproape 20 de milioane, in timp ce bilantul deceselor asociate maladiei COVID-19 a crescut cu alte 3.417 de victime, informeaza…

- India a raportat marți peste 161.000 de infecții cu coronavirus, atingand din nou cel mai mare numar zilnic din lume. In total sunt 13,69 milioane de cazuri, au aratat datele Ministerului Sanatații, conform Mediafax. Cele 161.736 de noi infecții cu coronavirus din India reprezinta cel mai…

- Pana joi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 881.159 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 794.950 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.174 cazuri noi de…

- Peste 2,64 de milioane de persoane au murit infectate cu coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019 și pana in prezent. Conform unui bilant stabilit de AFP, cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA, unde bilanțul arata 534.275 de victime asociate Covid-19. Brazilia este pe locul doi,…

- Peste 2,36 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (480.567), apoi in Brazilia (237.489), Mexic (171.234), India (155.360) si Regatul Unit…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, la nivel mondial, numarul persoanelor vaccinate a depasit numarul total al infectarilor cu noul coronavirus, fiind un "moment istoric". "Vestile extrem de bune de miercuri ne dau speranta ca ar putea insemna sfarsitul pandemiei de…

