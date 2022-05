India nu are planuri imediate de a ridica interdicţia privind exporturile de grâu Al doilea cel mai mare producator de grau din lume a interzis vanzarile private de cereale in strainatate pe 14 mai, dupa ce un val de caldura a redus productia si preturile interne au atins un nivel record. Preturile globale ale graului au crescut dupa decizie. “In prezent, exista instabilitate in lume, daca ar fi sa facem asta (sa ridicam interdictia), ar ajuta doar comerciantii din piata neagra, acaparatorii si speculatorii. Nici nu va ajuta tarile cu adevarat vulnerabile si nevoiase”, a spus Goyal cand a fost intrebat daca New Delhi avea vreun plan pentru a permite reluarea exporturilor private.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

