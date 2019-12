Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au iesit pe strazi sambata in mai multe orase indiene pentru a protesta impotriva noii legi privind cetatenia, care provoaca o ingrijorare tot mai mare in tara si tensiuni soldate cu 21 de morti pana in prezent, relateaza AFP, anunța AGERPRES.Noi manifestatii au avut loc sambata…

- Cel putin 43 de persoane au decedat duminica din cauza unui incendiu izbucnit intr-o fabrica din capitala Indiei, New Delhi, transmite dpa.Majoritatea celor decedati erau muncitori care dormeau, la diferite niveluri ale cladirii. Saisprezece oameni care au inhalat fum sau au suferit arsuri…

- SUA – Doua persoane și-au pierdut viața și mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat miercuri dupa-amiaza pe santierul naval al bazei militare Pearl Harbor, in Hawaii. Atacatorul, un militar din cadrul Marinei SUA, a murit din cauza ”unei plagi pe care si-a cauzat-o prin impuscare”.…

- Iranul a acuzat luni Statele Unite de amestec in afacerile sale interne, dupa ce ce Washingtonul si-a exprimat sustinerea fata de manifestatii impotriva cesterii pretului benzinei, marcate de violente soldate cu cel putin doi morti, relateaza AFP.

- In cadrul unui plan de actiuni graduale, generatoarele diesel sunt interzise incepand de marti in regiunea metropolei cu 20 de milioane de locuitori. Alte masuri, precum interzicerea circulatiei camioanelor si crearea unei celule de criza vor fi implementate pe masura ce nivelurile particulelor in…

- Bilantul inundatiilor din nordul Indiei, provocate de ploile musonice tarzii, a ajuns marti la circa 140 de morti, au informat autoritatile locale, citate de AFP. In ultimele patru zile, 111 persoane si-au pierdut viata in statul Uttar Pradesh si alte 28 in regiunea vecina, Bihar, din cauza ploilor…

- Bilantul in urma ploilor torentiale din nordul Indiei a crescut la 120 de morti, 50 dintre decese fiind inregistrate in ultimele 24 de ore, au anuntat oficialii citati de DPA potrivit Agerpres. Ploile musonice, insotite de furtuni si fulgere, au afectat incepand de joi zone vaste din statele Uttar…

- Bilantul in urma ploilor torentiale musonice care au afectat orasul Pune din vestul Indiei a crescut la 21 de morti si 12 persoane disparute, a anuntat vineri un reprezentant al agentiei pentru gestionarea dezastrelor, citat de DPA, conform agerpres.ro. ''Ploile au scazut din intensitate incepand…