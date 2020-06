Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Resita a fost filmat in timpul unei interventii cand sta cu genunchiul pe gatul unui barbat intins la pamant. Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a declansat o ancheta.

- Fratele lui George Floyd, Philonise Floyd, este audiat miercuri in Congresul Statelor Unite in legatura cu moartea fratelui sau, sufocat in timp ce era arestat de un politist alb, tragedie care a dus la declansarea unor ample proteste la nivel national. Acesta este textul discursului pregatit de…

- O filmare inregistrata cu doua zile inainte de moartea lui George Floyd arata ofițeri de poliție din Alameda, California, arestand un barbat care facea exerciții fizice in strada, reateaza CBS.

- Zeci de mii de americani au iesit in strada ieri pentru a opta zi la rand pentru a protesta fata de moartea afro-americanului George Floyd, dupa ce un politist alb, concediat si arestat intre timp, l-a apasat cu genunchiul pe gat timp de opt minute. Au avut loc demonstratii in numeroase orase, intre…

- Tensiunile de pe strazile din Statele Unite, de la protestele aparute dupa moartea lui George Floyd, par sa nu se mai domoleasca. De aceasta data o serie de imagini șocante, surprinse in Salt Lake City, s-au raspandit pe Internet. Un barbat este vazut cum scoate un arc cu sageți și amenința oamenii…

- Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres.CITEȘTE ȘI: Descoperire…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters. Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au incendiat un magazin…

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…