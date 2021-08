Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a pronuntat miercuri in favoarea includerii Indiei și Iranului in discuțiile extinse din cadrul „Troica”, un grup susținut de Moscova care are scopul de a facilita negocierile de pace intra-afgane.

- O tanara de 16 ani din Sanmartin, Denisa Marian, este cautata de politisti si de familie dupa ce vineri, in jurul orei 14.00, a plecat de acasa, iar de atunci nu s-a mai intors, scriu jurnalistii de la www.ebihoreanul.ro. Adolescenta este cautata și in judetul Satu Mare. „Polițiștii Poliției stațiunii…

- Un mister vechi de peste un deceniu a fost elucidat dupa o serie de evenimente neobișnuite: o femeie data disparuta din 2010 traia o idila romantica într-o casa apropiata cu vecinul iubit, povestește Newsweek.Conform publicației The Indian Express, femeia – numita doar „Sajitha”…

- Un ofiter de politie dii cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, cu gradul profesional de inspector de politie, a fost retinut pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Avocatul suspectului a facut cateva declaratii referitoare la acuzatiile care i se aduc clientului sau,…

- Un barbat s-a casatorit cu sora miresei sale, dupa ce aceasta s-a prabușit și a murit in fața altarului. Ceremonia a avut loc in ziua in care era programata prima nunta, iar dupa incheierea ei prima mireasa a fost incinerata. Potrivit Times of India, citat de Newsweek , incidentul s-a petrecut in…

- Poliția se cerceteaza sateni din nordul Indiei pentru a investiga descoperirea a circa o mie de cadavre ingropate in morminte de nisip de mica adancime sau aruncate de apa pe malurile raului Gange, determinand speculații pe rețelele sociale ca ar fi ramașițele victimelor COVID-19, scrie Euronews . In…

- Autoritatile din nordul Indiei au declarat ca au amplasat o plasa de-a latul Gangelui dupa descoperirea a zeci de cadavre, presupuse victime ale COVID-19, in apele fluviului, informeaza AFP, preluata de Agerpres.