India îți revine ușor-ușor după tragedia provocată de COVID India a raportat joi sub 4.000 de decese in ultimele 24 de ore, dupa cinci zile consecutive in care bilantul victimelor nu a scazut sub acest prag, relateaza EFE. Tara asiatica a inregistrat in ultimele 24 de ore 3.874 de decese, dupa ce miercuri depasise pragul de 4.500 de morti, un nou record, potrivit buletinului difuzat de Ministerul indian al Sanatatii.Si numarul contagierilor este in scadere, cu o medie de sub 300.000 de cazuri timp de trei zile la rand, ajungand joi la aproximativ 270.000 de contagieri. India se indreapta spre zile maio bune, dupa ce in ultimul timp a fost profund afectata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

