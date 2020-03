Stiri pe aceeasi tema

- India va inchide pentru public toate muzeele si monumentele sale, inclusiv faimosul palat Taj Mahal, incepand de marti, a anuntat ministrul Turismului din aceasta tara, Prahlad Patel, citat de AFP, potrivit Agerpres."Toate monumentele in care accesul se face cu plata si toate muzeele au fost…

- Scolile si universitatile vor fi inchise timp de o luna pentru a preveni raspandirea noului coronavirus in Iran, unde bilantul oficial al epidemiei a ajuns joi la 107 morti, informeaza AFP. “Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian”, a declarat ministrul…

- Violeta Alexandru, ministrul desemnat pentru portofiul Muncii in Cabinetul Cițu, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca exista fonduri pentru creșterile de pensii și salarii anunțate, anunța MEDIAFAX.„Sunt intr-o comunicare constanta cu ministrul Finanțelor Publice, cel care…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca doi cetateni din judetul Neamt au incalcat dispozitiile de izolare la domiciliu si ca procurorul urmeaza sa decida pedeapsa care li se va aplica. "Doi vanzatori intr-un magazin din judetul Neamt, proveniti din China,…

- Austria a suspendat duminica tot traficul feroviar spre și dinspre Italia, dupa ce au fost primite informații ca doi pasageri dintr-un tren ce sosea de la Veneția prezentau simptome ale noului coronavirus, scrie euronews.comMinisterul de Interne din Austria a declarat ca a oprit, la frontiera, un tren…

- Celia a avut parte de o surpriza de proporții! Cantareața se afla de cateva zile in India, alaturi de Ardeli Ancuța, soțul sau, care a cerut-o din nou in casatorie. Totul s-a intamplat intr-o locație de vis, Taj Mahal, insa asta nu e tot. Și mai special este faptul ca pe banca in care a fost ceruta…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca in aceasta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a institutiilor din minister, inclusiv Politia si Jandarmeria. El a declarat, astazi, ca a avut discutii doar cu reprezentantii Jandameriei legat de un model cu comanda regionala. Ministrul…

- Majoritatea școlilor de pe mapamond pun accent pe aceeași scara de valori și aceleași principii educaționale. Pana și cladirile arata la fel, cu foarte mici excepții. Printre acele excepții se numara o noua instituție educaționala experimentala. Riverbend Chennai urmeaza sa-și deschida porțile in 2020,…