India a inregistrat peste 500.000 de decese asociate COVID-19 de la inceputul pandemiei, potrivit datelor publicate vineri de autoritati, o cifra pe care multi experti o considera insa cu mult sub nivelul real, relateaza AFP, conform AGERPRES. COVID-19 a provocat moartea a 500.055 de persoane in India de la inceputul pandemiei in 2020, dintre care a 1.072 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor Ministerului Sanatii. Cu 41,9 milioane de contaminari in total, tara ocupa locul al doilea in randul statelor cu cele mai multe cazuri de COVID-19, dupa Statele Unite ale Americii.



Numarul cazurilor…