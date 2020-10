India: Inundaţiile au provocat moartea a 40 de persoane şi au devastat numeroase recolte Inundatiile provocate de ploi torentiale si rauri iesite din matca pe largi portiuni din vestul si sudul Indiei au dus la moartea a cel putin 40 de persoane incepand de miercuri si au generat pagube importante pe plantatiile de orez si bumbac, devastand numeroase alte recolte agricole, au precizat oficialii locali, potrivit Reuters.



Statele cele mai grav afectate sunt Telangana, unde precipitatiile excesive, neobisnuite pentru aceasta perioada a anului, care au cazut miercuri si joi, au inundat capitala Hyderabad, sediul unor importante companii si startup-uri din domeniul IT, precum… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in India dupa ce un zid si o casa s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au lovit sudul tarii, au informat joi oficiali locali, potrivit DPA. Noua persoane au murit in orasul Hyderabad dupa un zid s-a prabusit cazand peste mai multe case…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in India dupa ce un zid si o casa s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au lovit sudul tarii, au informat joi oficiali locali, potrivit DPA. Noua persoane au murit in orasul Hyderabad dupa un zid s-a prabusit cazand peste mai multe case in timpul…

- Armata chineza este capabila sa aplice celei indiene pierderi mai importante decat in trecut daca New Delhi vrea sa se angajeze pe calea competitiei cu Beijingul, a reactionat marti presa oficiala regimului comunist din China la anuntul Indiei in legatura cu noile tensiuni de la frontiera dintre cele…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și 18 ranite, luni, cand o cladire de cinci etaje s-a prabușit in Mahad, un oraș industrial din apropierea capitalei financiare a Indiei, Mumbai, scrie Reuters . Cladirea, care avea 47 de apartamente si adapostea 200 de locatari, s-a prabusit ca un pachet de carți,…

- Cel puțin 100 de persoane sunt prinse in resturile unei cladiri cu cinci etaje care s-a prabușit luni intr-un oraș industrial din vestul Indiei, relateaza Reuters. ”Cred ca aproximativ 100 pana la 125 de persoane ar fi fost inauntru in tipul prabușirii”, a spus Bharatshet Maruti Gogawale, un parlamentar…

- Cel puțin 100 de persoane ar putea fi prinse sub darâmaturi în urma prabusirii unui imobil cu cinci etaje, luni seara, în orasul Mahad, din vestul Indiei, relateaza Reuters. Nu toți cei 200 de rezidenți ai cladirii din Mahad erau acasa când cladirea s-a prabușit.महाडमध्ये…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale musonice care au provocat vineri o alunecare de teren in statul Kerala, din sudul Indiei, au precizat autoritatile, potrivit DPA. Un numar de 12 persoane au fost salvate de la locul incidentului, in districtul Idukki,…

- Circa patru milioane de persoane din nord-estul Indiei si din Nepal au fost stramutate in urma inundatiilor puternice aduse de ploile musonice, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Bilanțul deceselor de apropie de 200.