India întăreşte controlul în provincia Jammu şi Kashmir, după revocarea regimului de autonomie specială Masura a fost luata in ciuda boicotului practicat de firme si magazine din regiune dupa ce la New Delhi s-a decis pe 5 august revocarea regimului de autonomie speciala a provinciei. Spatiile comerciale si de afaceri care au avut luna trecuta program de doar cateva ore pe zi au ramas joi inchise, iar traficul a fost redus. In locul fostului stat din componenta federatiei indiene au fost create teritoriile Ladakh si Jammu-Kashmir, fiecare urmand sa fie condus de cate un viceguvernator; cei doi oficiali au depus joi juramantul. Pe teritoriul cu populatie majoritar musulmana, revendicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi bloggeri de calatorii, arestați dupa ce au folosit drona in apropiere de Teheran, sunt liberi. Anunțul a fost facut de Marise Payne, ministrul australian de externe Iranul a eliberat și a renunțat la toate acuzațiile impotriva a doi bloggeri de calatorie australieni care au fost reținuți timp…

- PSD ar putea rezolva problema majoritatii parlamentare intr-un mod inedit. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, propune o a treia solutie, in locul dilemei restructurare vs. motiune de cenzura.Florea propune ca Guvernul sa isi asume raspunde pe un proiect de lege, miscare ce ar genera automat…

- Premierul Indiei, Narendra Modi, a declarat joi, in cadrul unui discurs televizat, ca decizia referitoare la revocarea statutului special al statului Jammu și Kashmir a fost luata pentru combaterea terorismului, potrivit MEDIAFAX.Modi a mai declarat ca Articolul 370 din Constituția Indiei,…

- India a anuntat revocarea autonomiei constitutionale a regiunii Jammu si Cașmir situata in nordul țarii și revendicata de Pakistan. Regiunea urmeaza sa fie plasata sub o tutela mai directa a New Delhi. Masurile privind ridicarea autonomiei au fost pregatite in cel mai mare secret de nationalistii hindusi…

- Guvernul indian a anuntat luni revocarea autonomiei constitutionale a statului Jammu-Casmir, o decizie care vizeaza plasarea acestei regiuni rebele, revendicata de Pakistan, sub tutela mai stricta a autoritatilor centrale de la New Delhi, transmit AFP si Reuters. Aceste masuri fara precedent,…

- sursa foto: Pexels.com Guvernul indian a anunțat luni ca revoca statutul autonom al Kașmirului. Decizia a fost anunțata in fața parlamentului de ministrul de Interne, Amit Shah, potrivit AFP citata de Hotnews.ro. Autoritațile au luat aceasta decizie printr-un decret prezidențial potrivit caruia este…

- Aceste masuri fara precedent, pregatite in cel mai mare secret de nationalistii hindusi ai premierului Narendra Modi, ar putea duce la o revolta violenta a majoritatii musulmane din Srinagar, cel mai mare oras din Casmir. Numerosi locuitori ai acestei regiuni himalayene sunt ostili Indiei si atasati…

- ​Guvernul indian a anunțat luni ca revoca statutul autonom al Cașmirului. Decizia a fost anunțata în fața parlamentului de ministrul de Interne, Amit Shah, potrivit AFP. Autoritațile au luat aceasta decizie printr-un decret prezidențial potrivit caruia este desființat statul special al…