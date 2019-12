Cantitati insemnate de spuma alba, amenintatoare, polueaza luni, pentru a patra zi consecutiv, una dintre cele mai cunoscute plaje din Chennai, in sudul Indiei, informeaza AFP.



In ciuda mirosului intepator emanat de aceasta spuma produsa de agenti poluanti, copiii se joaca in mijlocul ei si isi fac fotografii. Potrivit medicilor, substanta ar putea provoca probleme dermatologice.



Spuma revine in fiecare an dupa muson, insa episodul din acest an este mai amplu. Pescarii locali au fost sfatuiti sa evite zona afectata.



Foto: (c) P. Ravikumar / REUTERS