India expulzează doi membri ai Ambasadei Pakistanului, acuzaţi de spionaj India a expulzat doi membri ai Ambasadei Pakistanului din New Delhi, pe care ii acuza de spionaj, a anuntat duminica seara un comunicat al Ministerului indian de Externe, citat de AFP. "Guvernul i-a declarat pe cei doi responsabili personae non gratae pentru ca au comis activitati incompatibile cu statutul lor de membri ai unei misiuni diplomatice", potrivit sursei citate. Ei urmeaza sa paraseasca India "in 24 de ore", a adaugat ministerul. La inceputul lunii mai, Germania a anuntat ca va judeca incepand din 25 august un cetatean indian acuzat de spionare a comunitatii sikh si kashmiriene in beneficiul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

