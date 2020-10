Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 al unei companii farmaceutice indiene a primit unda verde pentru faza a treia a studiilor clinice vineri, in contextul in care numarul de infectari din India a depasit 7,7 milioane, informeaza DPA. Covaxin, vaccinul dezvoltat de Bharat Biotech, cu sediul la Hyderabad,…

- Studiul clinic desfasurat in SUA de AstraZeneca pentru vaccinul anti-coronavirus s-ar putea relua zilele viitoare, dupa mai bine de o luna de pauza, intrucat Administratia pentru Medicamente si Alimente a terminat evaluarea unei persoane care s-a imbolnavit in septembrie.Studiul, aflat in faza finala,…

- Compania farmaceutica Celltrion din Coreea de Sud a descoperit o noua substanța care este eficienta in tratamentul impotriva COVID-19. Reprezentații insituției medicale au anunțat in perioada urmatoare se vor face noi studii clinice pentru a-i dovedi siguranța.

- Compania farmaceutica sud-coreeana Celltrion sustine ca o substanta pe care a dezvoltat-o s-a dovedit a fi eficienta in tratamentul impotriva COVID-19 si a anuntat luni ca va realiza noi studii clinice asupra acesteia, potrivit Yonhap, preluata de Agerpres . Substanta, denumita CT-P59, va fi administrata…

- India analizeaza autorizarea de urgenta a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in special pentru varstnici si persoane care lucreaza in medii foarte riscante. Numarul infectiilor din tara a depasit 4,75 de milioane. In ultima luna, India a raportat zilnic peste 1.000 de decese din cauza COVID-19,…

- In ultima luna, India a raportat zilnic peste 1.000 de decese din cauza Covid-19, iar numarul total de morti provocate de aceasta boala este de 78.586, potrivit celor mai recente date. La nivel global, numai Statele Unite au un numar mai mare de infectii cu noul coronavius, dar de la jumatatea lunii…

- Ministerul iranian al Sanatatii a cerut miercuri sa se dea dovada de prudenta in legatura cu noul vaccin dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19, numit Sputnik-V, care a atras critici la nivel international avand in vedere ca testele nu au fost inca incheiate, relateaza dpa, potrivit Agerpres."Inainte…

- Statele Unite si-au dublat investitia destinata companiei farmaceutice Moderna pentru sustinerea unui potential vaccin impotriva COVID-19, care luni intra in a treia si ultima faza a testarii clinice, relateaza duminica AFP. Guvernul american s-a angajat astfel sa suplimenteze cu 472 de milioane de…