- Varianta Delta a devenit dominanta la nivel global, a declarat vineri un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Anthony Fauci spune ca vaccinurile autorizate in Statele Unite, inclusiv cel de la Pfizer / BioNTech, sunt eficiente impotriva noii variante a COVID-19. Varianta Delta…

- Uniunea Europeana a prezentat, vineri, Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) un plan prin care sa fie crescuta producția și distribuția de vaccinuri anti-COVID-19, in special in statele in curs de dezvoltare. Planul reprezinta o contrapropunere la suspendarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru…

- Sute de copii din India și-au pierdut ambii parinți, uciși de COVID, doar in perioada aprilie-mai 2021, la apogeul ultimului val pandemic, iar aceasta estimare este mult sub cifra reala, spun experții citați de BBC . „Este o urgența naționala”, avertizeaza oficialii, care fac acum eforturi pentru a-i…

- India a inceput luni distributia unui nou medicament pentru tratarea simptomelor COVID-19, care se pare ca reduce dependenta pacientilor de oxigen si grabeste insanatosirea lor, relateaza dpa. Medicamentul "2-deoxy-D-glucose" (2-DG) a fost dezvoltat de un laborator al Organizatiei de Cercetare…

- Organizația Mondiala a Sanatații a indemnat vineri țarile bogate sa iși reconsidere planurile de a vaccina copiii impotriva coronavirusului și sa doneze in schimb doze ale vaccinurilor anti-Covid schemei COVAX pentru ajutorarea țarilor mai sarace, relateaza Reuters . Directorul general al OMS, Tedros…

- China doreste sa ajute India care se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri de coronavirus, a declarat joi Ministerul de Externe chinez, relateaza Reuters. Beijingul este constient ca India este grav afectata de cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19 si ca exista…

- Noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila (PLUS), a declarat, miercuri, dupa preluarea mandatului, ca va face publice rezultatele verificarilor privind numarul deceselor Covid, in urma afirmațiilor predecesorului ei, Vlad Voiculescu, legate de faptul ca raportarile n-ar fi corecte. „In acest…

- La inceputul lunii martie, ministrul sanatații din India, Harsh Vardhan, a declarat ca țara se afla „in finalul” pandemiei Covid-19. Duminica, India a inregistrat peste 270.000 de cazuri noi și peste 1.600 de decese, ambele noi recorduri zilnice, arata BBC . De la un varf de peste 93.000 de cazuri pe…