India, dintr-o tragedie în alta Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si 384 au fost salvate in urma unei avalanse declansate de spargerea unui ghetar in apropiere de granita dintre India si China in statul indian Uttarakhan, a declarat un oficial guvernamental, potrivit Reuters. „Au fost recuperate opt cadavre. Operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare”, le-a declarat sambata reporterilor un oficial din cadrul Ministerului Apararii, adaugand ca sase dintre cei salvati se afla in stare critica. Accesul rutier a fost intrerupt in 4-5 locuri ca urmare a mai multor alunecari de teren, dupa ce vineri seara, o avalansa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

