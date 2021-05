India: Circa 150.000 de persoane evacuate în Gujarat înainte de sosirea puternicului ciclon Tauktae Aproape 150.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din statul indian Gujarat luni, iar autoritatile au inchis porturile si un aeroport principal, inainte de sosirea in aceasta regiune a celui mai puternic ciclon din ultimele doua decenii, informeaza Reuters.



Ciclonul Tauktae, care a facut deja opt victime si a lasat in urma numeroase distrugeri in statele de coasta Kerala, Karnataka si Goa, urmeaza sa ajunga in Gujarat spre sfarsitul zilei de luni.



"Acesta va fi cel mai sever ciclon care a lovit statul Gujarat in peste 20 de ani. El poate fi comparat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

