Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania, ocupanta locului doi in clasamentul bancilor din Romania, a raportat un profit net semestrial in crestere cu o treime, la 662 milioane lei, in contextul unor venituri nete din dobanzi mai mari cu 14%, de peste un miliard de lei, si...

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a acuzat, sambata, ca in ordonanta de urgenta adoptata de Guvern, prin care sunt aprobate investitii de un miliard de euro in domeniul culturii nu se precizeaza de unde provin banii, cand vor fi alocati si catre ce obiective culturale vor fi directionati.

- Aversiunea ingrijoratoare a vest-europenilor fața de emigranți nu iși gasește ecoul și in numarul imens de jucatori migranți din lotul unor echipe prezente la CM 2018. Publicația Times of India a publicat recent un studiu in ceea ce privește numarul migranților din cateva naționale europene prezente…

- In cadrul a proiectului "India 2.0", estimat la un miliard de euro si lansat de firma mama Volkswagen cu scopul de a revitaliza vanzarile pe una dintre pietele auto cu cel mai rapid ritm de crestere, grupul ceh...

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, intr-un accident de autocar, care s-a rasturnat intr-un defileu, a anuntat politia, relateaza AFP. Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, in districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est…

- „Profesorul” lor, cunoscutul fotograf Ovi D. Pop, a avut de aceasta data o echipa cu „elevi” cu varsta cuprinsa intre 13 si 55 de ani, dar toti pasionati de frumos si de fotografie. „Sper ca ati invatat in cadrul acestui curs diverse stiluri de fotografie si ati reusit sa manuiti aparatul…

- Cel mai mare producator de otel din India, JSW Steel, ar urma sa faca o oferta pentru combinatul siderurgic al ArcelorMittal din Galati, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, concurand cu...

- Tinerii nascuti dupa anul 1980 (generatia „millennials”) au devenit cel mai puternic grup de consumatori din lume, preferintele lor modificand profilurile afacerilor in numeroase tari, inclusiv in Statele Unite si in China, desi multi membri ai acestei generatii sunt nemultumiti de societate, comenteaza…