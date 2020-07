India - Cel puţin 50 de morţi şi milioane de persoane afectate de inundaţiile musonice care au lovit statul Assam Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata si peste doua milioane sunt afectate de puternicele inundatii musonice care au lovit statul Assam din nord-estul Indiei, au informat oficiali locali, potrivit BBC.



Ploile abundente au inundat mii de sate, iar autoritatile au infiintat sute de tabere de ajutor pentru a adaposti persoanele stramutate.



Chiar daca regiunea are de obicei de suferit de pe urma musonului, in acest an, intemperiile provocate de acesta vin in contextul in care India lupta cu cresterea contaminarilor cu COVID-19.



Un filmulet infatisand un politician…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

