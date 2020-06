Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit sudul Asiei in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 84 persoane si pagube uriase. Autoritatile din India si cele din Bangladesh au pus la adapost peste 3 milioane de persoane.

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in accidente provocate de taifunul care s-a abatut asupra estului Filipinelor, fortand peste 91.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele, au anuntat sambata autoritatile, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Printre victime s-a aflat un fermier care…

- Guvernatorul zonei a precizat ca dezastrul ecologic, produs joi dimineața, este unul major. In prezent, autoritațile vorbesc despre 5.000 de persoane care au suferit diferite grade de intoxicație cu gazul chimic, din care cel puțin 1.000 sunt internate. Bilanțul mai indica și noua decese. „Cel putin…

- Peste 1.000 de persoane au fost spitalizate joi dimineata in orasul Visakhapatnam din sud-estul Indiei in urma unei scurgeri de gaz la o uzina chimica, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP.'Cel putin 1.000 de persoane din zone situate in jurul scurgerii de gaz au fost aduse la diferite…

- Sute de oameni au stat, luni, la o coada in fața unui magazin de alcool din capitala Indiei, New Delhi, care a inceput sa relaxeze restricțiile impuse timp de 40 de zile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, transmite Reuters . Unele birouri și-au reluat activitatea cu mai puțini angajați iar…

- Trei persoane si-au pierdut viata si 13 au fost ranite in urma unei furtuni produse in mai multe provincii dintr-o regiunea muntoasa situata in nordul Vietnamului, au precizat vineri autoritatile locale, potrivit DPA. O persoana a decedat in provincia Ha Giang dupa ce a fost lovita de un copac doborat…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata la Aden, in sudul Yemenului, in urma inundatiilor, a declarat miercuri o sursa din cadrul serviciilor de securitate, dupa ce guvernul a declarat capitala temporara a tarii drept zona de dezastru, informeaza DPA potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, autoritatile…

- Cel puțin 20 de persoane au fost arestate in sudul Indiei pentru ca au intervenit violent sa previna inmormantarea unui doctor renumit care a murit din cauza COVID-19, transmite BBC. Oamenii care locuiau in vecinatate se temeau ca ingroparea oamenilor decedați ca urmare a infectarii ar duce la raspandirea…