India - Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa în sudul ţării după precipitaţii record Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in India dupa ce un zid si o casa s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au lovit sudul tarii, au informat joi oficiali locali, potrivit DPA.



Noua persoane au murit in orasul Hyderabad dupa un zid s-a prabusit cazand peste mai multe case in timpul ploilor abundente de marti noaptea, a anuntat parlamentarul regional Asaduddin Owaisi pe Twitter.



Alte trei persoane, un cuplu in varsta si nepotul lor, si-au pierdut viata dupa ce casa lor s-a prabusit pe fondul ploilor masive intr-un sat din apropiere, tot marti noaptea, a relatat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in India dupa ce un zid si o casa s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au lovit sudul tarii, au informat joi oficiali locali, potrivit DPA. Noua persoane au murit in orasul Hyderabad dupa un zid s-a prabusit cazand peste mai multe case in timpul…

- Cel puțin 29 de persoane au murit, iar cateva zeci au fost ranite, sambata, in provincia chineza Xiangfen, dupa ce o cladire in care funcționa un restaurant s-a prabușit. Tragedia a avut loc in timp ce un batran iși serba ziua de naștere in restaurant, potrivit autoritaților, scrie agenția chineza oficiala…

- O persoana a murit si alte doua cel putin au fost grav ranite dupa ce un balon cu aer cald s-a prabușit duminica în Germania, scrie Agerpres, citând dpa.Balonul a fost prins într-o rafala de vânt în timpul unui zbor în apropiere de Koblenz, în vestul Germaniei,…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte mii au fost stramutate in ultimele patru zile in urma ploilor musonice torentiale care au facut ravagii in provincia Belucistan din sud-vestul Pakistanului, a informat miercuri presa locala, potrivit Xinhua. Din cauza precipitatiilor abundente,…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si inundatiilor care au provocat haos in mai multe regiuni din Pakistan, au precizat duminica autoritatile, potrivit DPA. Ploile persistente au inundat zeci de sate din provincia Sindh (sud) si Balochsitan (sud-vest) in ultimele trei…

- Un hotel din Amaravati, India, in care erau izolați mai mulți pacienți infectați cu noul coronavirus, a luat foc, in noaptea de sambata spre duminica, iar cel puțin șapte persoane au murit, informeaza Times Now News. Incendiul a izbucnit la parterul cladirii și a mistuit și primul etaj al imobilului.…

- Un avion care aparține companiei Air India Expres s-a prabușit la aterizare, vineri, in India, relateaza Indianexpress. Din primele informații, aeronava companiei Air India Expres care venea din Dubai s-a rupt in doua, dupa aterizarea ratata pe aeroportul Kozhikode. Potrivit presei locale, pilotul aeronavei…

- Din primele informații de la fața locului, se pare ca avionul s-a rupt in doua, dupa aterizarea ratata pe aeroportul Kozhikode. Avionul se intorcea din Dubai, iar la bordul acestuia se aflau 191 de pasageri, inclusiv membri ai echipajului. Conform ultimelor date, doua persoane au murit, iar…