India: Cadavrul unui bărbat, prezentat la bancă pentru retragerea banilor de incinerare Cadavrul unui agricultor indian, care nu avea familie, a fost transportat de vecinii sai la banca pentru a obține banii necesari incinerarii, a afirmat joi poliția locala, citata de AFP.



Barbatul de 55 de ani, Mahesh Yadav, a murit marți dimineața în satul sau din statul Bihar (est) dupa o lunga boala. Corpul a fost descoperit de vecini câteva ore mai târziu.



Satenii au cautat în zadar în locuința sa cu speranța de a gasi ceva de valoare care sa permita acoperirea cheltuielilor cu incinerarea și, în cele din urma, au gasit un livret de economii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Oamenii au mers cu cadavrul la sediul bancii și cu carnetul de cecuri pentru a obține bani pentru a-l ingropa pe Mahesh Yadav. Administrarul de la banca a acceptat sa deblocheze o parte din suma, conform unui ofițer din Poliția din regiunea Bihar.O vecina a decedatului a confirmat ca omul nu avea in…

- Poliția indiana a anunțat, joi, ca trupul neinsuflețit al unui agricultor indian, care nu avea familie, a fost transportat de vecinii sai la banca pentru a obține banii necesari incinerarii, informeaza AFP, citata de HotNews.ro.Coprul neinsuflețit al lui Mahesh Yadav, un indian de 55 de ani din statul…

