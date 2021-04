India, aproape de colaps. Crematoriile au rămas fără spațiu iar cadavrele sunt incinerate în parcuri și pe străzi Situația sanitara din India este in continuare una devastatoare, țara luptandu-se cu un al doilea val de infectari cu coronavirus care a dus la niveluri record ale numarului de decese și cazuri noi. Spitalele sunt pline, pacienții duc lipsa de oxigen și de medicamente, persoanele infectate mor pe strazi, in drum spre unitațile medicale, ambulanțele sunt insuficiente iar crematoriile nu mai fac fața. Dimensiunea dezastrului este atat de mare incat miile de cadavre sunt incinerate in crematorii improvizate, amplasate in parcuri, parcari și pe strazile mai multor orașe, potrivit BBC. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

