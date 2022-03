India a anuntat vineri ca a lansat accidental o racheta in Pakistan, din cauza unei defectiuni tehnice, potrivit Reuters. Ministerul apararii de la New Delhi a comunicat ca “in 9 martie 2022, in cursul unei lucrari de intretinere de rutina, o defectiune tehnica a dus la lansarea accidentala a unei rachete. S-a aflat ca racheta a aterizat intr-o zona din Pakistan. Desi incidentul este profund regretabil, este si o usurare ca nu s-a pierdut nicio viata din cauza accidentului”, conform agerpres.ro. Ambele țari dețin arme nucleare. The post India a tras din greseala o racheta in Pakistan! appeared…